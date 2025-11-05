EE. UU. anuncia cancelación de vuelos a partir del viernes por cierre gubernamental
El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que solicitará a las aerolíneas cancelar vuelos a partir del viernes para "reducir la presión" sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel...
1 minuto de lectura
LA NACION
El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que solicitará a las aerolíneas cancelar vuelos a partir del viernes para "reducir la presión" sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del gobierno.
Estados Unidos entró este miércoles en su 36º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia, debido a la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar un nuevo presupuesto.
"Habrá una reducción del 10% de la capacidad en 40 aeropuertos, entre ellos los más concurridos del país", dijo en conferencia de prensa el secretario de Transporte, Sean Duffy.
