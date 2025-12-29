EE. UU. defiende en la ONU el derecho de Israel a reconocer a Somalilandia

Estados Unidos defendió el lunes en la ONU el derecho de Israel a reconocer a la autoproclamada república de Somalilandia, comparándolo con el reconocimiento de Palestina por parte de varios países.

Israel anunció el viernes su reconocimiento oficial de Somalilandia, siendo el primer país en aceptarlo como un Estado independiente que se separó de Somalia en 1991.

"Israel tiene el mismo derecho de entablar relaciones diplomáticas que cualquier Estado soberano", declaró la representante adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, durante una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad.

"A comienzos de este año, varios países, incluyendo a miembros de este Consejo, tomaron la decisión unilateral de reconocer un inexistente Estado de Palestina", agregó Bruce.

La representante de Estados Unidos dijo que la política de su país de no reconocer a Somalilandia no ha cambiado.

El embajador de Somalia, Abukar Osman, que habló también en nombre de Sierra Leona, Argelia y Guayana, condenó un "acto de agresión" de Israel y agregó que "busca promover la fragmentación del territorio somalí".

Pero el enviado ante la ONU, Jonathan Miller, respondió que "no es una acción hostil hacia Somalia".

El embajador esloveno, Samuel Zbogar, cuyo país reconoce al Estado palestino, rechazó la comparación hecha por Estados Unidos.

"Palestina no es parte de ningún Estado. Es un territorio ocupado ilegalmente, según lo declarado por la Corte Internacional de Justicia", afirmó. "Somalilandia, por otro lado, es parte de un Estado miembro de la ONU y reconocerlo va en contra" de la carta de Naciones Unidas, dijo.

Somalilandia goza de una posición estratégica a la entrada del estrecho de Bab el Mandeb, en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, que conecta el océano Índico con el mar Rojo y el canal de Suez.

Desde el anuncio varios países rechazaron la iniciativa. Fue el caso de Turquía, Yibuti -que comparte frontera con Somalilandia- y Egipto.

La Unión Europea llamó el sábado a respetar "la soberanía" de Somalia. La Unión Africana, un organismo internacional formado por 55 Estados del continente, condenó la decisión.