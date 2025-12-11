EE. UU. dice que la captura de petrolero es un golpe contra "régimen" de Venezuela

La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, dijo el jueves que la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero tuvo como objetivo golpear al "régimen" del líder venezolano Nicolás Maduro, al que acusó de traficar drogas hacia Estados Unidos.

"Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para garantizar que estamos contraatacando a un régimen que sistemáticamente llena nuestro país de drogas mortales", dijo Noem en una audiencia del Congreso.

"Las drogas interceptadas por los guardacostas en el mar desde la llegada al poder del presidente Trump eran cantidades letales de cocaína suficientes para causar la muerte de 177 millones de estadounidenses", continuó.

Donald Trump anunció el miércoles que Estados Unidos había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela en una operación realizada por el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Defensa.

Caracas denunció un "acto de piratería internacional".

Según MarineTraffic, transportaba 1,1 millones de barriles de petróleo crudo sujetos a sanciones.

Con 333 metros de eslora, el buque fue sancionado por el Tesoro estadounidense en 2022 por presuntos vínculos con el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y Hezbolá.

En aquel momento navegaba bajo el nombre de Adisa.

Washington ha desplegado un amplio dispositivo militar en el Caribe y ha bombardeado una veintena de embarcaciones acusadas de narcotráfico, causando la muerte de al menos 87 personas.

Pero la incautación del petrolero constituye un precedente en esta crisis, ya que los hidrocarburos son la principal fuente de ingresos de Venezuela.