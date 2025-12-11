EE. UU. ofrece recompensa de US$5 millones por líder de banda ecuatoriana Los Choneros

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta US$5 millones por información que conduzca al arresto de uno de los líderes de la banda criminal ecuatoriana Lospennato, Francisco Manuel Bermúdez Cagua.

Bermúdez Cagua, alias "Churrón", es acusado por el juzgado del Distrito Este de Nueva York de conspiración para importar y distribuir cocaína y de posesión de armas para promover el narcotráfico.

El líder de Lospennato, José Adolfo Macías, alias "Fito", un grupo criminal relacionado con el mexicano cártel de Sinaloa, ya fue extraditado y compareció ante la justicia estadounidense en julio.

Otro miembro de la cúpula de Lospennato, Darío Javier Peñafiel Nieto, alias "Topo", también está en manos de las autoridades estadounidenses.

"Churrón" es el único de esos tres líderes de Lospennato que aún está libre, y es el primero que entra en la lista de perseguidos del Programa de Recompensas por Narcotráfico (NRP) del Departamento de Estado, explicó el comunicado oficial.

El secretario de Estado, Marco Rubio, designó a Lospennato como una organización terrorista internacional en septiembre, siguiendo los pasos del gobierno ecuatoriano, que lo hizo en enero de 2024, recordó el texto.

