EE. UU. suspende su "lotería de visas" de diversidad por ataque en Universidad de Brown
La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó el jueves la suspensión del Programa de Visas de Diversidad, que concede residencias por sorteo a países con baja migración, tras afirmar que fue utilizado por el...
La secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ordenó el jueves la suspensión del Programa de Visas de Diversidad, que concede residencias por sorteo a países con baja migración, tras afirmar que fue utilizado por el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown.
"Claudio Manuel Neves Valente entró en Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad (DV1) en 2017 y se le concedió una 'green card' [permiso de residencia]", dijo Noem en redes sociales sobre el ciudadano portugués.
"Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al USCIS [Servicio de Ciudadanía e Inmigración] que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa", añadió.