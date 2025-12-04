EE. UU. venderá misiles a Canadá en un acuerdo de US$ 2.700 millones

Estados Unidos anunció el jueves que aprobó una venta de misiles por un valor de US$2.680 millones a Canadá, donde el primer ministro, Mark Carney, está ampliando significativamente el gasto en defensa en medio de incertidumbres sobre las relaciones con Washington.

El Departamento de Estado informó que las armas para ataques aéreos incluirán hasta 3.414 bombas BLU-111, que pesan 226 kg cada una y pueden impactar formaciones de tropas, y hasta 3.108 bombas GBU-39, diseñadas para alcanzar objetivos estacionarios con precisión.

También incluye más de 5.000 kits JDAM para convertir bombas no guiadas en municiones guiadas.

La venta "mejorará la capacidad de defensa creíble de Canadá para disuadir la agresión en la región, garantizar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses y fortalecer la capacidad de Canadá para contribuir a la defensa continental compartida", dijo el Departamento de Estado en una notificación al Congreso.

Carney declaró en agosto que el país cumpliría este año con el objetivo de la OTAN de gastar el 2% del PIB en defensa, años antes de lo previsto.

El primer ministro canadiense señaló las crecientes incertidumbres sobre el papel de Estados Unidos, vecino de Canadá y garante de seguridad desde hace mucho tiempo bajo la OTAN, así como la posibilidad de agresión rusa en el Ártico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha cuestionado repetidamente la sabiduría de la OTAN, al acusar a los aliados de depender excesivamente de Estados Unidos mientras no aportan lo suficiente.

Trump ha menospreciado a Canadá en varias ocasiones, especialmente antes de que Carney reemplazara a Justin Trudeau como primer ministro, y ha dicho que debería ser el estado número 51 de Estados Unidos.

sct/aha/atm/dga