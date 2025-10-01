EEUU abre nueva investigación sobre muerte del periodista gonzo Hunter S. Thompson en 2005

Autoridades estadounidenses comenzaron una nueva investigación de la muerte del "periodista gonzo" Hunter S. Thompson, dos décadas después de lo que en la época se calificó de suicidio.

Thompson escribió el seminal "Miedo y asco en Las Vegas" (también conocido como "Pánico y locura en Las Vegas") y se convirtió en una gran figura de la contracultura, con su innovador estilo literario y una vida alimentada por el consumo de drogas.

Falleció en 2005 por una herida de bala que se consideró autoinfligida, y el caso se calificó como suicidio.

Sus cenizas fueron disparadas en un cañón por el actor Johnny Depp, quien encarnó al escritor en la versión cinematográfica de su más famoso libro.

"El Departamento de Investigación de Colorado investiga en estos momentos una revisión del caso de la muerte del reconocido periodista y autor Hunter S. Thompson, bajo sugerencia de la Oficina del Sheriff del condado de Pitkin que siguió un pedido de su viuda, Anita Thompson", dijo un comunicado emitido el martes.

El sheriff Michael Buglione dijo que no hay nueva evidencia que sugiera que hubo algo ilícito, pero que el esfuerzo buscaba eliminar dudas pendientes.

"Comprendemos el profundo impacto que Hunter S. Thompson tuvo en esta comunidad y más allá de ella", dijo Buglione.

Thompson, nacido en Kentucky, creó en los años 1970 el llamado estilo "gonzo" de periodismo, una manera de narrar las historias con el autor dentro de ellas.

Su trabajo detalla sus salvajes experiencias en medio de alcohol y drogas, un estilo de vida que lo puso a la par de figuras del rock y el pop de su época.

Una de las líneas famosas de Thompson abarcaba todos sus vicios: "Odio promover las drogas, el alcohol, la violencia o la locura, pero siempre me funcionaron".

