EEUU acusa a Irán de conspirar para matar a la embajadora de Israel en México

Estados Unidos e Israel acusaron el viernes a Irán de intentar asesinar a la embajadora israelí en México, algo que Teherán desmintió enérgicamente, mientras que el gobierno mexicano afirmó desconocer el hecho.

La presunta conspiración para matar a la embajadora Einat Kranz Neiger se produjo en un contexto de creciente tensión entre Israel e Irán.

El complot fue frustrado y actualmente no representa una amenaza, declaró un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Según el funcionario, la Fuerza Quds de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán inició la conspiración a finales de 2024 y fue desbaratada este año.

Este es solo el último episodio en una larga historia de ataques letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que esté en desacuerdo con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní, añadió.

Sin embargo, no proporcionó pruebas detalladas ni explicó cómo se frustró el complot.

La embajada de Irán en México rechazó la acusación.

Es un invento mediático, una gran mentira, cuyo objetivo es dañar las relaciones amistosas e históricas entre ambos países (México e Irán) lo cual rechazamos categóricamente, publicó en X la embajada iraní en México, en la primera reacción de Teherán a la denuncia.

La misión iraní ante la ONU, contactada por la AFP, declinó hacer comentarios.

Israel, por su parte, agradeció a los servicios de seguridad y la policía de México por desbaratar una red terrorista dirigida por Irán que buscaba atacar a la embajadora de Israel, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí.

Sin embargo, las autoridades mexicanas aseguraron que no cuentan con reporte alguno sobre el supuesto complot, según las secretarías de Seguridad y Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto.

Sin mencionar a Estados Unidos ni a Israel, la Secretaría de Seguridad, encargada de la inteligencia, manifestó estar abierta a una cooperación respetuosa y coordinada.

Kranz Neiger dijo desconocer las razones que llevaron a la publicación de ese comunicado.

Los que actuaron para neutralizar esta amenaza fueron las autoridades de Seguridad y de Inteligencia de México, aseguró a la emisora mexicana Radio Fórmula.

Objetivos en América Latina

Según Washington, el supuesto complot contra Kranz Neiger habría tenido lugar después de que Israel atacara el 1 de abril de 2024 el complejo de la embajada iraní en Damasco, entonces un aliado cercano de Teherán, con saldo de varios altos oficiales de los Guardianes de la Revolución muertos.

Ese ataque generó promesas de venganza por parte de Irán, que lanzó misiles y drones contra Israel.

Un año después, Israel llevó a cabo una campaña de bombardeos en Irán, que mató a más de 10.000 personas. Estados Unidos, principal aliado de Israel, se unió bombardeando instalaciones nucleares iraníes.

El Estado iraní, controlado por clérigos, ha sido un apoyo fundamental para Hamás, el grupo armado palestino en Gaza que perpetró un ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Israel respondió con una campaña que ha dejado gran parte de Gaza en ruinas y ha extendido su ofensiva militar por toda la región, con ataques a Irán, Siria, Líbano, Catar y Yemen.

La inteligencia israelí acusa a la Fuerza Quds de planear ataques contra objetivos judíos en el extranjero.

Australia expulsó al embajador de Irán tras señalar una participación iraní en un ataque contra una sinagoga en Melbourne y otro contra un restaurante kosher en Sídney.

En América Latina, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA en 1994 en Buenos Aires mató a 85 personas, y Argentina e Israel dijeron que fue llevado a cabo por el grupo libanés Hezbolá a pedido de Irán.

sct/md/mr/val/mr/mel/sem-ad/cjc