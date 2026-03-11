EEUU advierte de posibles ataques contra puertos civiles iraníes en el estrecho de Ormuz

El mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) advirtió el miércoles a los civiles iraníes que se mantengan alejados de los puertos del estrecho de Ormuz que, según Washington, son utilizados por Teherán con fines militares.

"El régimen iraní utiliza puertos civiles a lo largo del estrecho de Ormuz para llevar a cabo operaciones militares que amenazan el transporte marítimo internacional", declaró el Centcom en un comunicado, y agregó que "Estas acciones peligrosas ponen en riesgo la vida de personas inocentes".

"El Centcom insta a los civiles en Irán a evitar de inmediato todos los emplazamientos portuarios donde operan las fuerzas navales iraníes", precisa el comunicado.