EEUU afirma estar comprometido con el diálogo para un alto el fuego en Sudán

El gobierno de Estados Unidos dijo el martes que está profundamente involucrado en las conversaciones para un alto el fuego en Sudán, donde Washington propuso un acuerdo para poner fin a los enfrentamientos entre el ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

"Queremos que este conflicto llegue a una resolución pacífica, como lo hemos hecho con tantos otros, pero la realidad es que la situación sobre el terreno es muy complicada en este momento", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La funcionaria agregó que la administración republicana está "muy comprometida" con encontrar una solución al conflicto que asola a Sudán, y que están en constante comunicación con sus socios árabes.

El denominado grupo Quad, formado por Estados Unidos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, lleva meses negociando para lograr una tregua en el conflicto de Sudán, que dura ya más de 30 meses.

Las FAR, un grupo paramilitar, están en guerra con el ejército desde abril de 2023.

