EEUU afirma que mató a dos presuntos narcotraficantes en ataque contra lancha en el Pacífico
Fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta lancha narcotrafican
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Fuerzas militares estadounidenses llevaron a cabo un ataque contra una supuesta lancha narcotraficante en aguas del Pacífico, con un balance de dos muertos, anunció este miércoles el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, en la red X.
Es el primer ataque de este tipo en el Océano Pacífico desde que Washington inició el 2 de septiembre su campaña de ataques aéreos, sin precedentes en la región.
"Había dos narcoterroristas a bordo de la embarcación durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Ambos terroristas fueron asesinados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque", que tuvo lugar el martes, dijo Hegseth.
wd/jz/mr
Otras noticias de Estados Unidos
Más leídas de Estados Unidos
- 1
TPS para venezolanos: a quiénes se aplica la actualización del permiso de trabajo hasta el 2 de abril de 2026
- 2
Venden en US$15 millones la casa de Nueva York que perteneció al empresario que descubrió a Los Ramones
- 3
En Texas: la CBP revisó una camioneta Mitsubishi y encontraron una carga ilegal valorada en US$738 mil
- 4
Arnold Schwarzenegger volvió al ataque contra Gavin Newsom por la Proposición 50: “Es una gran estafa”