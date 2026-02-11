EEUU añadió 130.000 empleos el mes pasado, pero cifras revelan baja para 2024-2025

WASHINGTON (AP) — Los empleadores en Estados Unidos añadieron la cifra sólida 130.000 empleos el mes pasado, pero las revisiones gubernamentales redujeron las nóminas de 2024-2025 en cientos de miles.

La tasa de desempleo cayó al 4,3%, informó el Departamento de Trabajo el miércoles.

El informe incluyó revisiones importantes que redujeron el número de empleos creados el año pasado a solo 181.000, la cifra más débil desde el año de la pandemia de 2020, y menos de la mitad de los 584.000 reportados anteriormente.

El mercado laboral ha estado lento durante meses, aunque la economía está registrando un crecimiento sólido.

La débil contratación refleja el impacto persistente de las altas tasas de interés, la purga de la fuerza laboral federal realizada por el multimillonario Elon Musk el año pasado y la incertidumbre derivada de las erráticas políticas comerciales del presidente Donald Trump, que han dejado a las empresas inseguras sobre la contratación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.