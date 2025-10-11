EEUU anuncia acuerdo para construir base aérea de Qatar en Idaho

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el viernes que se le permitirá a Catar construir una instalación aérea en la base militar de Mountain Home, en Idaho, donde albergará aviones de combate y pilotos.

El anuncio llega poco después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva en la que se comprometía a defender al Estado árabe del Golfo, tras los ataques aéreos israelíes contra líderes de Hamás en Doha, capital de Catar.

"Estamos firmando una carta de aceptación para construir una instalación de la Fuerza Aérea catarí en la Base Aérea de Idaho", dijo Hegseth en el Pentágono, junto al ministro de Defensa catarí, el jeque Saoud bin Abdulrahman Al Thani.

"La base acogerá un contingente de F-15 y pilotos para mejorar nuestro entrenamiento conjunto", así como para "aumentar la letalidad y la interoperabilidad", afirmó.

"Este es solo otro ejemplo de nuestra asociación. Espero que sepa, su excelencia, que puede contar con nosotros", agregó Hegseth.

La base aérea de Idaho actualmente acoge un escuadrón de aviones de combate de Singapur, según su sitio web.

Hegseth también agradeció a Catar por su "papel sustancial" como mediador en las conversaciones que llevaron al acuerdo de intercambio de prisioneros entre Israel y Hamás, y su asistencia en la seguridad para la liberación de un ciudadano estadounidense en Afganistán.

