EE.UU. anuncia investigaciones comerciales que pueden dar paso a nuevos aranceles

Estados Unidos anunció el miércoles nuevas investigaciones sobre lo que considera prácticas comerciales desleales por parte de decenas de países, lo que abre la puerta a sanciones como aranceles adicionales.

El presidente Donald Trump busca reemplazar gravámenes anulados por la Corte Suprema y está lanzando investigaciones separadas centradas en sobreproducción e importación de bienes fabricados con trabajo forzado, informó a la prensa el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La investigación apunta a la Unión Europea, China, Japón, India y otros países, y podría avivar las tensiones con esos socios comerciales.

Varios de estos países han firmado acuerdos comerciales con Estados Unidos que, por lo general, permiten limitar el nivel máximo de los aranceles aplicables a sus productos.

Pero las investigaciones se llevarán a cabo independientemente de esos acuerdos, precisó Greer.

La búsqueda "Se centrará en las economías respecto de las cuales tenemos indicios de que presentan un exceso de capacidad estructural y de producción en diversos sectores manufactureros", dijo Greer.

La segunda investigación relacionada con el trabajo forzoso probablemente se lanzará "No antes de mañana por la tarde" y afectará a aproximadamente 60 socios, señaló.

Estados Unidos, en particular durante el mandato de Joe Biden, ya había adoptado una serie de medidas dirigidas contra productos chinos procedentes del trabajo forzado de los uigures.

Las medidas llegan semanas después de que el máximo tribunal anulara los aranceles globales de Trump, al considerar que había excedido su autoridad al recurrir a poderes económicos de emergencia para imponérselos virtualmente a todos los países.

El republicano impuso rápidamente un nuevo gravamen del 10% a las importaciones. Sin embargo, se basó en un texto legal que únicamente le permitía una aplicación temporal, de un máximo de 150 días, hasta el 24 de julio. Después, el Congreso deberá pronunciarse para darles carácter permanente.

Los aranceles sectoriales de Trump sobre productos como el acero, el aluminio y los automóviles no se vieron afectados por el fallo de la Corte Suprema.

Greer, sin embargo, dijo que es demasiado pronto para decir cómo se superpondrán las nuevas sanciones derivadas de las investigaciones más recientes con los gravámenes sectoriales.