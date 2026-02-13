EEUU anuncia que negociaciones comerciales con Ecuador están "sustancialmente concluidas"

Estados Unidos, que había anunciado en noviembre las bases de un acuerdo de libre comercio con Ecuador, aseguró este viernes que las negociaciones están "sustancialmente concluidas" y que espera que la firma ocurra "en las próximas semanas".

"Este acuerdo representa una nueva plataforma para promover la prosperidad, y su pronta entrada en vigor ayudará a ampliar y diversificar el comercio y la inversión bilaterales", indicó el comunicado de la oficina del Representante Comercial (USTR).

Washington anunció el 15 de noviembre "acuerdos de comercio recíproco" con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

Presionado internamente por el elevado nivel de inflación, el gobierno de Donald Trump cambió de discurso y dejó a un lado la dura política arancelaria que mantenía para negociar rápidamente buenas cuotas para insumos como las bananas, el café o la carne de res.

Ese anuncio de "acuerdos marco" con cada uno de esos países abrió en realidad una etapa de negociadora.

Estados Unidos exportó bienes y servicios a Ecuador por valor de 10.200 millones de dólares en 2024, según cifras del USTR.

En las últimas dos semanas Washington anunció la firma de los acuerdos ya pactados con Argentina, El Salvador y Guatemala. Solo queda ahora el de Ecuador.

En cada uno de esos acuerdos Washington ha buscado derribar barreras sanitarias o medioambientales para sus productos, por ejemplo para los autos, de forma que sus normas de emisiones de gases sean aceptadas en esos países.

El gobierno de Trump busca a la vez abrir su mercado a productos que se han encarecido mucho en el mercado interior, como la carne de res, lo que despierta las críticas del sector agropecuario.