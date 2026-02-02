EEUU anuncia que postergará publicación de datos de empleo por el 'shutdown'

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció el lunes que va a retrasar la publicación de datos del mercado laboral local debido al cierre de parcial del gobierno federal.

Este anuncio se da en medio de las fuertes presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, a la Fed para que reduzca los tipos de interés. Esta institución, encargada de la política monetaria del país, tiene en cuenta tanto el ritmo de crecimiento de la economía como la inflación para determinar las tasas de referencia.

"Por el cierre parcial del gobierno federal, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) suspenderá la recopilación, el procesamiento y la difusión de datos", dijo el departamento.

El gobierno agregó que esta pausa impactará en el informe de empleo originalmente programado para ser publicado el viernes.