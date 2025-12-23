EEUU aprueba primera píldora para la pérdida de peso, según danesa Novo Nordisk

El gigante farmacéutico danés Novo Nordisk anunció el lunes que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó que el popular fármaco antiobesidad GLP-1 Wegovy se administre en forma de píldora para la pérdida de peso.

"Con la aprobación de hoy de la píldora de Wegovy, los pacientes contarán con una práctica pastilla de una toma diaria que puede ayudarles a perder tanto peso como la inyección original de Wegovy", dijo Mike Doustdar, presidente y director ejecutivo de Novo Nordisk, en un comunicado.

Esta autorización debería permitir que más estadounidenses accedan a estos tratamientos adelgazantes, considerados por muchos expertos como revolucionarios.

Una nueva generación de fármacos supresores del apetito llamados agonistas de GLP-1 se hicieron populares en los últimos años.

Conocidos por sus nombres comerciales Ozempic, Wegovy o Mounjaro, estos fármacos surgieron hace una década como tratamientos contra la diabetes y, más recientemente, se utilizan para facilitar la pérdida de peso.

Pero, antes de esta autorización del medicamento en forma de píldora, los tratamientos requerían inyecciones regulares, refrigeración y podían ser prohibitivamente caros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respaldó a principios de diciembre los fármacos GLP-1, eficaces contra el sobrepeso y la diabetes, y aseguró que podrían convertirse en una herramienta clave para frenar la obesidad, que afecta a más de mil millones de personas en el mundo.