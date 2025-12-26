EEUU ataca a miembros del EI en Nigeria

El presidente Donald Trump dijo el jueves que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo "poderosos y mortales" ataques contra miembros del Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, tras haber advertido del asesinato de cristianos en ese país.

Estos ataques son los primeros de fuerzas estadounidenses en Nigeria bajo el gobierno de Trump, que criticó a la nación africana en octubre y noviembre al afirmar que los cristianos allí enfrentaban una "amenaza existencial" equivalente a un "genocidio".

"Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, lo pagarían caro, y así fue esta noche", escribió en su plataforma Truth Social.

El republicano añadió que el "Departamento de Guerra realizó numerosos ataques perfectos" el día de Navidad contra objetivos del Estado Islámico.

A petición de Nigeria

El Comando militar estadounidense en África dijo en una publicación en X que llevó a cabo un ataque "a petición de las autoridades nigerianas en (el estado de Sokoto) que mató a múltiples terroristas de ISIS", al usar el acrónimo de ese grupo armado.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, elogió en X la disposición de su departamento a actuar en Nigeria y dijo que estaba "agradecido por el apoyo y la cooperación del gobierno nigeriano".

La cartera confirmó que "varios terroristas de ISIS" fueron abatidos.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país africano confirmó "ataques de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria mediante bombardeos aéreos" en un comunicado a primera hora del viernes.

"Las autoridades nigerianas continúan comprometidas en una cooperación de seguridad estructurada con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para abordar la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento", añadió la cancillería.

La ofensiva diplomática fue bienvenida por algunos sectores pero criticada por otros como una escalada de las tensiones religiosas en el país más poblado de África, donde ha habido brotes de violencia sectaria en el pasado.

Analistas independientes y el gobierno de Nigeria rechazan que se encasille la violencia que vive el país en un marco de persecución religiosa, una narrativa usada por la derecha cristiana en Estados Unidos y Europa.

Especial preocupación

Pero Trump, al destacar lo que su administración afirma es una persecución global contra los cristianos, recalcó que Washington estaba listo para tomar acciones militares en Nigeria y combatir estos asesinatos.

Este año, Estados Unidos volvió a incluir a Nigeria en la lista de países de "especial preocupación" en materia de libertad religiosa y ha restringido la emisión de visados a los nigerianos.

Nigeria está dividido casi en partes iguales entre una mayoría musulmana en el norte y una gran población de cristianos en el sur.