EEUU autoriza a Ucrania a usar misiles de largo alcance contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó a Ucrania a utilizar misiles estadounidenses de largo alcance contra objetivos militares dentro de Rusia, según declaró a la AFP un funcionario bajo condición de anonimato.

Los periódicos The New York Times y The Washington Post habían informado antes, citando fuentes anónimas, de que esta decisión de Washington, reclamada desde hace tiempo por Ucrania, responde al despliegue de tropas por parte de Corea del Norte para ayudar a Moscú en el terreno de combate.

rle/cyb/dw/bbk/mel/dga/llu