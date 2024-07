EEUU autoriza ventas de cigarrillo electrónico Vuse Alto, el más vendido del país

WASHINGTON (AP) — Las autoridades federales de salud autorizaron el jueves las ventas del cigarrillo electrónico más vendido en Estados Unidos, Vuse Alto, lo que permitirá al fabricante Reynolds American mantener la marca de vapeo en el mercado durante los próximos años.

La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) sólo se aplica a varias versiones del producto reutilizable con sabor a tabaco, que utiliza cartuchos llenos de nicotina líquida. La FDA rechazó previamente la solicitud de Reynold para su sabor mentolado más popular, pero la compañía está impugnando esa decisión ante los tribunales.

El mes pasado, la FDA concedió al competidor Njoy la primera autorización para un cigarrillo electrónico con sabor a mentol. La marca de vapeo, que no es muy vendida, es controlada por el gigante tabacalero Altria, que también vende los cigarrillos Marlboro.

El anuncio del jueves no es una aprobación ni un respaldo, y la FDA reiteró que las personas que no fuman no deben usar Vuse ni ningún otro cigarrillo electrónico. La decisión de la FDA indica que los fumadores que cambian completamente a Vuse pueden reducir su exposición a carcinógenos mortales y otras sustancias químicas que se encuentran en el tabaco tradicional.

“Todos los productos de tabaco son dañinos y potencialmente adictivos”, advirtió la FDA en un comunicado. “Quienes no consumen productos de tabaco, especialmente los jóvenes, no deberían empezar a hacerlo”.

Al igual que otras empresas tabacaleras, Reynolds obtiene la mayor parte de sus ingresos de los cigarrillos tradicionales, incluidos Camels y Newports.

Vuse representó el 40% de las ventas de vapeo en Estados Unidos el año pasado, según datos minoristas de Nielsen. La mayoría de las ventas de la empresa son de productos mentolados, que siguen estando disponibles bajo una orden judicial mientras Reynold’s impugna el fallo en contra de la FDA.

