EEUU ayudó a rastrear ataques de Hezbolá contra Israel (funcionario estadounidense)

Estados Unidos ayudó a rastrear el aluvión de cohetes y drones lanzados por el grupo chiíta libanés Hezbolá contra Israel, pero no participó en los ataques israelíes en Líbano ni en el derribo de proyectiles, dijo un funcionario de defensa estadounidense.

"Estados Unidos no participó en los ataques preventivos de Israel anoche. Proporcionamos algún apoyo de ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento) en términos de seguimiento de los ataques entrantes del libanés Hezbolá, pero no realizamos ninguna operación cinética porque no era necesaria", señaló el funcionario bajo condición de anonimato.

wd/st/llu/db

LA NACION