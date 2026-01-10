EEUU califica de "delirantes" las acusaciones de injerencia de Irán

Estados Unidos calificó el viernes de "delirantes" las acusaciones del ministro de Exteriores iraní contra Israel y Washington, a los que señala de alimentar las protestas que han sacudido al país.

"Esta declaración refleja un intento delirante de desviar la atención de los enormes desafíos que el régimen iraní enfrenta en casa", dijo un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, en respuesta a los comentarios de Araghchi durante una visita al Líbano.

Miles de iraníes tomaron las calles este viernes en el mayor movimiento contra la República Islámica en más de tres años, pese al apagón de internet impuesto por las autoridades, cuya represión de las protestas ha dejado decenas de muertos.

Los manifestantes reclaman en las calles de Teherán y otras ciudades del país el fin del sistema teocrático chiita, después de casi dos semanas de un movimiento inicialmente vinculado al malestar por la carestía de la vida.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, acusó incluso al presidente estadounidense Donald Trump de tener las "manos manchadas de la sangre de más de un millar de iraníes", refiriéndose aparentemente a la guerra de 12 días con Israel, el pasado junio, en la que Estados Unidos bombardeó plantas nucleares de Irán.