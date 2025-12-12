EEUU cancela la reunificación familiar para ciudadanos de siete países latinoamericanos con residencia temporal
Estados Unidos anunció este viernes el fin de los programas de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras que tenían permiso...
Estados Unidos anunció este viernes el fin de los programas de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras que tenían permiso de residencia temporal, conocido como "parole".
"Este gobierno pone fin al abuso del parole humanitario que permitía a extranjeros insuficientemente evaluados eludir el proceso tradicional" de solicitud de reunificación, que permite traer a familiares a vivir al país, explicó el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Los permisos de permanencia temporal o parole "no fueron concebidos para usarse de esta manera, y el DHS pasa a restablecer el permiso a una evaluación caso por caso, tal como lo dispuso el Congreso", añadió el texto.
