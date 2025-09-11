EE.UU. celebra la liberación de presos políticos en Bielorrusia

Estados Unidos celebró la liberación de 52 presos políticos por parte de Bielorrusia el jueves, tras la visita de un enviado especial del presidente Donald Trump.

“Estados Unidos celebra la continua liberación de presos políticos en Bielorrusia tras la intervención del presidente Trump”, declaró un funcionario del gobierno estadounidense bajo condición de anonimato.

“Estados Unidos seguirá trabajando para liberar a los casi 1300 presos políticos que quedan en Bielorrusia”, apuntó.

El funcionario confirmó además el anuncio del enviado de Trump sobre la flexibilización de las sanciones contra la aerolínea nacional bielorrusa, Belavia.

Será un "paquete de ayuda limitado" que permitirá a Belavia "dar servicio y comprar componentes para su flota actual, que incluye aviones Boeing", dijo.

