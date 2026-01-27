EEUU da primeros pasos para posiblemente reabrir embajada en Venezuela tras salida de Maduro

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos ha notificado al Congreso que está dando los primeros pasos para posiblemente reabrir su embajada en Venezuela, mientras explora restablecer relaciones con el país sudamericano tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro

En un aviso a los legisladores fechado el lunes y obtenido por The Associated Press el martes, el Departamento de Estado indicó que enviaría un contingente regular y creciente de personal temporal para llevar a cabo funciones diplomáticas “selectas”

“Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la embajada en Caracas”, dijo el departamento en cartas separadas pero idénticas enviadas a 10 comisiones de la Cámara de Representantes y del Senado

La notificación, enviada al Capitolio dos días antes de que el secretario de Estado, Marco Rubio, testifique sobre Venezuela ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que el personal viviría y trabajaría en una instalación temporal mientras el complejo de la embajada existente se actualiza para cumplir con los estándares

Es el primer aviso formal de la intención del gobierno de reabrir la embajada en Caracas. Tal medida sería clave para la restauración de las relaciones diplomáticas entre los dos países, que han estado rotas desde marzo de 2019, cuando la embajada fue cerrada

El gobierno de Donald Trump se ha movido de manera lenta pero constante para intentar normalizar los lazos con la sucesora de Maduro y actual presidenta encargada Delcy Rodríguez. Sin embargo, hacerlo requeriría que Estados Unidos revoque su decisión de reconocer al parlamento venezolano elegido en 2015 como el gobierno legítimo

Poco después de la incursión militar estadounidense que depuso a Maduro el 3 de enero, un pequeño equipo de la Unidad de Asuntos de Venezuela en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia, viajó a Caracas para realizar un estudio inicial y evaluar la posibilidad de reabrir la embajada

La semana pasada, el departamento nombró a un diplomático estadounidense de carrera con base en Bogotá para servir como encargado de negocios para Venezuela. En su notificación, el departamento dijo que la primera fase sería un despliegue ampliado de personal temporal a Caracas

“Para apoyar el aumento de personal temporal y la posible reanudación de las operaciones de la embajada, el Departamento de Estado también podría necesitar abrir una instalación interina o temporal en Caracas, Venezuela, para dar cabida al personal temporal o las operaciones mientras las instalaciones existentes se ponen en condiciones de servicio”, añade el aviso

Estos diplomáticos realizarían “funciones selectas” limitadas, incluyendo seguridad y gestión en la primera fase, pero gradualmente expandirían su trabajo “para incluir funciones consulares, políticas, económicas, de gestión, seguridad y diplomacia pública”. Además, la Unidad de Asuntos de Venezuela, que ahora se encuentra en Bogotá, se trasladaría a Caracas

Al ser consultado sobre el aviso, el Departamento de Estado respondió que “está tomando medidas para prepararse para la posible reapertura de la embajada en Caracas si se toma esa decisión. La notificación al Congreso es parte de ese proceso para permitir que se lleven a cabo esos preparativos”

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa