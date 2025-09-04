EE.UU. demanda a compañía eléctrica por mortal incendio en Los Ángeles

El gobierno de Estados Unidos presentó este jueves demandas multimillonarias contra una compañía eléctrica por los incendios ocurridos en el sur de California en enero de este año.

Los bomberos lucharon durante semanas desde tierra y aire para controlar los incendios forestales que mataron al menos a 31 personas, dejaron a miles sin hogar y generaron impactos de salud a largo plazo para muchos más en el área metropolitana de Los Ángeles.

El Departamento de Justicia dijo este jueves que no tenía dudas de que la compañía eléctrica Southern California Edison (SCE) era responsable del incendio Eaton, que arrasó el área de Altadena.

"Las demandas presentadas hoy alegan un patrón preocupante de negligencia que resultó en muerte, destrucción y decenas de millones de dólares de los contribuyentes federales gastados para limpiar los errores de una compañía de servicios públicos", dijo el fiscal interino de Estados Unidos, Bill Essayli.

El fiscal señaló que espera que la demanda presentada sea "el inicio de un cambio cultural" por parte de la compañía y que se vuelva una empresa "consciente que ayude, y no dañe" a la comunidad.

La compañía admitió anteriormente que detectó una falla en una de sus líneas de transmisión en ese momento.

En julio de este año, SCE dijo que comenzaría a pagar compensaciones a las víctimas del incendio Eaton, incluso antes de que concluyera una investigación oficial.

Un portavoz de la compañía dijo que revisaría las demandas y "respondería a través de los canales legales apropiados".

