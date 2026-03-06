EEUU desmiente que portaviones Lincoln fuera alcanzado por drones iraníes

El portaaviones estadounidense Abraham Lincoln no fue alcanzado por drones iraníes, afirmó el viernes un funcionario de defensa estadounidense, después de que la televisión estatal de la república islámica informara sobre un ataque contra ese buque

Estados Unidos tiene dos portaaviones en Oriente Medio que participan en la ofensiva contra Irán que Washington lanzó junto con las fuerzas israelíes el 28 de febrero

"Los reportes no son ciertos", dijo el funcionario de defensa estadounidense sobre el ataque contra el Abraham Lincoln

La televisión estatal iraní había dicho el jueves que drones lanzados por los Guardianes de la Revolución, brazo ideológico de las fuerzas armadas de Irán, habían alcanzado el portaaviones

El medio iraní no ofreció ningún detalle sobre esas alegaciones

Los Guardianes ya habían informado el lunes sobre un ataque contra el portaaviones, pero el Pentágono dijo en ese momento que "los misiles lanzados ni siquiera se acercaron"