EE.UU. devuelve a México manuscrito firmado por Hernán Cortés hace 500 años

Las autoridades policiales estadounidenses entregaron a México un manuscrito firmado en el siglo XVI por el conquistador español Hernán Cortés que había sido sustraído del Archivo General de la Nación (AGN), informó el FBI.

Firmado por Cortés el 20 de febrero de 1527, el manuscrito "describe el pago de pesos en oro común para los gastos de preparación para el descubrimiento de las tierras especias", explica la agente especial del FBI, la oficina federal de investigación, Jessica Dittmer, en un comunicado fechado el 13 de agosto.

"Realmente da una idea de la planificación y preparación para el territorio inexplorado de aquella época", agrega esta agente que forma parte del equipo especializado en delitos artísticos conjunto del FBI y la Policía de Nueva York.

El documento ofrece un relato completo de los detalles logísticos y de planificación relacionados con el viaje de Cortés a lo que finalmente se convirtió en el territorio de Nueva España, que se extendía desde el actual estado de Washington hacia el sureste, pasando por Luisiana y por lo que actualmente es América Latina.

Según Dittmer, se cree que el documento, que formaba parte de una colección de documentos históricos firmados de puño y letra por Hernán Cortés, fue robado entre 1985 y octubre de 1993, de los archivos de la AGN.

Funcionarios del archivo se dieron cuenta de que faltaban 15 páginas tras microfilmar la colección en octubre de 1993. Entre ellas, la que se acaba de devolver a México.

Desde su sustracción, el documento "cambió varias veces de manos", dice Ditter.

En 2024, el Gobierno mexicano solicitó la ayuda del equipo especializado del FBI para localizar la página 28 de la colección.

"Piezas como esta se consideran bienes culturales protegidos y representan momentos valiosos de la historia de México, por lo que es algo que los mexicanos tienen en sus archivos con el fin de comprender mejor la historia", agregó Dittmer.

En julio de 2023, las autoridades estadounidenses devolvieron a México una carta de Cortés en la que autorizaba la compra de azúcar de rosas.

Unos meses antes habían devuelto el denominado "Decreto al pueblo de México", otra pieza histórica sustraída "entre 2010 y 2017" del archivo de la capital mexicana.

En abril de 2022, Nueva York entregó a las autoridades mexicanas otro documento del periodo colonial, conocido como el "Reglamento" y uno año antes otros 15, también relacionados con Hernán Cortés y sus colaboradores, que iban a ser vendidos en subasta.

También en noviembre de 2022, la oficina del fiscal general de distrito de Massachusetts (noreste) presentó una acción de confiscación por otro documento firmado por Hernán Cortés el 27 de abril de 1527, que también estaba en venta en una subasta digital, autorizando la compra de azúcar moreno para farmacia por 12 pesos oro.

