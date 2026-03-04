EEUU dice que autorizó la salida de su personal no esencial de Arabia Saudita y Omán

El Departamento de Estado estadounidense dio permiso a su personal no esencial y a sus familias en Arabia Saudita y Omán para que abandonen ambos estados del Golfo, informaron el martes las embajadas de Washington en esos lugares.

El Departamento autorizó a los empleados no esenciales del gobierno de Estados Unidos y a los familiares de empleados del gobierno de Estados Unidos a salir de Arabia Saudita y Omán debido a riesgos de seguridad, señalaron las legaciones estadounidenses en Riad y Mascate en avisos publicados en sus sitios web.

Omán, que desempeñó un papel de mediación en las conversaciones entre Washington e Irán, ha pedido un alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán, mientras que Riad ha condenado las represalias iraníes, incluido un ataque contra la embajada estadounidense que obligó a su cierre el martes.