EE.UU. dice que destruyó 500 toneladas de ayuda alimentaria caducada

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la destrucción de 500 toneladas de ayuda alimentaria de emergencia que se encontraba en un almacén de Oriente Medio fue necesaria debido a que había caducado, y añadió que esta acción no afectará la distribución de asistencia similar en el futuro.

Las galletas de alto contenido energético, utilizadas principalmente para satisfacer las necesidades nutricionales inmediatas de los niños en situaciones de crisis, habían sido almacenadas en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para responder a emergencias y ya no podían ser enviadas de manera segura a los posibles destinatarios, por lo que fueron destruidas, dijo el jueves la portavoz del departamento, Tammy Bruce, a los periodistas.

El tema, que fue reportado primero por The Atlantic, ha sido planteado en varias ocasiones durante las audiencias del Congreso estadounidense de esta semana, y legisladores demócratas han acusado al gobierno del presidente Donald Trump de crear una crisis e ignorar necesidades humanitarias urgentes al suspender la mayor parte de la asistencia extranjera en su primer mes en el cargo.

El gobierno federal desmanteló la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la principal agencia del país para distribuir ayuda alimentaria en el extranjero, y actualmente está tratando de rescindir miles de millones de dólares en asistencia extranjera. Esto ocurre mientras 319 millones de personas en todo el mundo enfrentan hambre aguda, y personas en lugares como la Franja de Gaza, Sudán, Sudán del Sur, Mali y Haití están al borde de la inanición, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Bruce dijo que la cantidad destruida era menos del 1% del millón de toneladas métricas de asistencia alimentaria que Estados Unidos suministra cada año e indicó que el inventario destruido será reemplazado. Pero no pudo decir si el gobierno de Trump continuará proporcionando el millón de toneladas en el futuro.

“Si algo ha caducado, lo destruiremos”, dijo Bruce, desestimando las apelaciones para que el gobierno federal distribuya la asistencia por sí misma o la entregue a agencias de ayuda que puedan hacerlo.

“Es una cuestión de si es seguro o no distribuirlo”.

Bruce señaló que la destrucción de alimentos almacenados caducos, que generalmente se guardan en almacenes cerca de regiones o países en riesgo de sequía, hambruna y otros desastres, no es algo sin precedentes y ha ocurrido bajo gobiernos anteriores que no han perseguido recortes draconianos en la asistencia extranjera.

La principal demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jeanne Shaheen, preguntó al subsecretario de Estado para la Gestión, Michael Rigas, el miércoles sobre la destrucción de los alimentos.

La senadora de Nueva Hampshire aseguró un compromiso de Rigas para producir un inventario de los actuales almacenes de ayuda alimentaria y una promesa del gobierno para intentar distribuir la asistencia almacenada antes de que caduque.

“Si el Departamento de Estado no tiene los funcionarios para distribuirlo, hay que entregarlo a otras organizaciones de ayuda para que puedan distribuirlo, de modo que no se desperdicie y que las personas reciban el beneficio no sólo de lo que los contribuyentes estadounidenses pagan, sino de las personas que están verdaderamente desesperadas”, dijo Shaheen.

Señaló que hay existencias de aceite de cocina en un puerto de Houston y ayuda alimentaria almacenada en Yibuti que pueden caducar pronto.

Rigas dijo que la intención del gobierno no era permitir deliberadamente que la ayuda alimentaria caducara y se desperdiciara.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.