EEUU dice que hay "informes creíbles" de que Hamas planea atacar a civiles en Gaza
El Gobierno de Estados Unidos anunció el sábado que tiene "informes creíbles" de que el grupo islami
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El gobierno de Estados Unidos anunció el sábado que tiene "informes creíbles" de que el grupo islamista palestino Hamás planea un ataque inminente contra civiles en la Franja de Gaza, una acción que según Washington constituiría una "violación del cese el fuego".
"Este ataque planificado en contra de civiles palestinos constituiría una grave y directa violación del acuerdo de cese el fuego y socavaría los significativos avances logrados a través de los esfuerzos de mediación", declaró el Departamento de Estado en un comunicado.
"Si Hamás llegase a cometer ese ataque, se tomarán medidas para proteger a la población de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego", añadió.
aha/acb/nn/atm
LA NACION
Otras noticias de Hamas
Más leídas de Estados Unidos
- 1
A cuánto bajarán las temperaturas en Texas por el nuevo frente de frío que llega este fin de semana
- 2
Ya pronostican una fuerte nevada en Nueva York para el próximo feriado: ¿qué dice Old Farmer’s Almanac?
- 3
Daddy Yankee reveló el consejo que le habría gustado recibir antes de casarse con Mireddys González: “Aunque no sean famosos”
- 4
Frente frío en Florida: cuándo baja la temperatura, según el pronóstico oficial