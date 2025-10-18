EEUU dice que hay "informes creíbles" de que Hamas planea atacar a civiles en Gaza

El gobierno de Estados Unidos anunció el sábado que tiene "informes creíbles" de que el grupo islamista palestino Hamás planea un ataque inminente contra civiles en la Franja de Gaza, una acción que según Washington constituiría una "violación del cese el fuego".

"Este ataque planificado en contra de civiles palestinos constituiría una grave y directa violación del acuerdo de cese el fuego y socavaría los significativos avances logrados a través de los esfuerzos de mediación", declaró el Departamento de Estado en un comunicado.

"Si Hamás llegase a cometer ese ataque, se tomarán medidas para proteger a la población de Gaza y preservar la integridad del alto el fuego", añadió.

aha/acb/nn/atm