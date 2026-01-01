EEUU dice que maniobras militares de China elevan "innecesariamente" tensiones regionales

Las maniobras militares chinas alrededor de Taiwán han incrementado "innecesariamente" las tensiones en la región, declaró el Departamento de Estado estadounidense el jueves, instando a Pekín a "cesar su presión militar"

"Las actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región aumentan las tensiones de forma innecesaria. Instamos a Pekín a que actúe con moderación, cese su presión militar contra Taiwán y, en cambio, entable un diálogo constructivo", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Esta semana, Pekín lanzó misiles y desplegó decenas de aviones de combate, buques de guerra y patrulleras para rodear la isla principal de Taiwán, en ejercicios que Taipéi condenó como "altamente provocadores"