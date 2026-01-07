EEUU dice que petrolero capturado en el Atlántico es "apátrida"

La Casa Blanca dijo el miércoles que el petrolero incautado por las fuerzas estadounidenses en el Atlántico Norte, que en un principio informaron que navegaba bajo bandera rusa, había sido "declarado apátrida" porque viajaba con pabellón falso.

Estados Unidos afirmó horas antes que había incautado dos buques: uno en el Atlántico, tras más de dos semanas de persecución, y otro en el Caribe, en el marco de las sanciones contra el petróleo venezolano.

"Se trataba de un buque de la flota fantasma venezolana que ha transportado petróleo sancionado. El buque fue considerado apátrida tras enarbolar una bandera falsa, y tenía una orden judicial de incautación, por lo que la tripulación será objeto de enjuiciamiento", declaró a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.