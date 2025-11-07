EEUU dice que Ruanda y RD Congo se comprometieron a reducir tensiones

Ruanda y la República Democrática del Congo prometieron bajar las tensiones y respetar un acuerdo de paz firmado en junio, que no ha puesto fin a la violencia en el terreno, anunciaron el viernes fuentes diplomáticas estadounidenses.

El este de la República Democrática del Congo, una región fronteriza rica en recursos naturales, es el escenario de un conflicto armado desde hace tres décadas.

La violencia se intensificó desde enero con la toma de las grandes ciudades congolesas de Goma y Bukavu por el grupo armado M23, apoyado por Ruanda.

Los dos países habían llegado a un acuerdo de paz a finales de junio en Washington, y las autoridades congolesas y el M23 firmaron en julio en Doha una declaración de principios a favor de un "cese el fuego permanente".

Pero los recientes ataques han persistido y el presidente congolés Felix Tshisekedi acusó recientemente a Ruanda de buscar anexar el este del país.

Entre tanto, el presidente Donald Trump ha presumido repetidamente el acuerdo entre Ruanda y el Congo -contando el conflicto como una de las varias guerras que ha "terminado"- y ha dicho que este abre el camino para que Estados Unidos asegure minerales críticos para tecnología avanzada.

En una reunión en Washington, las partes "reconocieron el progreso rezagado y se comprometieron a redoblar los esfuerzos para implementar el acuerdo de paz de Washington", dice un comunicado conjunto emitido por el Departamento de Estado estadounidense.

Uno de los puntos del acuerdo incluye la petición de Ruanda de que su vecino neutralice las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado fundado por antiguos líderes hutus ruandeses responsables del genocidio de los tutsis de 1994, que considera una "amenaza existencial".

