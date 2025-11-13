EEUU dice tener marcos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala

WASHINGTON (AP) — El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció el jueves que alcanzó marcos comerciales con Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala.

Dichos marcos se centran en aumentar la capacidad de las empresas de Estados Unidos para vender productos industriales y agrícolas en estos países, según un alto funcionario gubernamental, quien insistió en guardar el anonimato para poder informar a los periodistas en una llamada sobre los acuerdos.

La Casa Blanca también emitió declaraciones sobre los marcos, que aún no se han finalizado y se prevé sean firmados en aproximadamente dos semanas. Todo esto forma parte de un empeño más amplio de Trump para reescribir las reglas del comercio global mediante el uso de amplios aranceles.

Los marcos abordan diversos temas, incluidos los intentos para reducir las barreras no arancelarias y recortar los aranceles al 0% en productos fabricados en Estados Unidos, al igual que compromisos para no imponer impuestos sobre servicios digitales a las empresas estadounidenses. También habría alivio arancelario en productos selectos de estos países. Por ejemplo, se eliminarían y simplificarían las licencias de importación en estas naciones, mientras que ellas acordarían resolver problemas sobre derechos de propiedad intelectual.

Según los aranceles que Trump anunció previamente a finales de julio, los bienes importados de Argentina, El Salvador y Guatemala son gravados al 10%, ya que Estados Unidos tiene un superávit comercial con cada uno de esos países. Los productos de Ecuador —con el cual los estadounidenses tienen un déficit comercial— son gravados al 15%.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, señaló que el marco representa "buenas noticias", y expresó que su país estaría en posición de atraer nuevas inversiones.

Arévalo manifestó que el 70% de los productos que Guatemala exporta a Estados Unidos no serán gravados con ningún arancel dentro del marco, ya que se otorgan exclusiones para bienes que Estados Unidos no puede fabricar. Todos los demás bienes seguirían sujetos al arancel del 10%.

El alto funcionario estadounidense indicó que los aranceles en estas naciones podrían ser reducidos en el café, el cacao y los plátanos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y Trump han planteado que se están reduciendo los aranceles, ya que los problemas de asequibilidad son un motivo clave de preocupación para los votantes de Estados Unidos.

Pérez D. informó desde Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.