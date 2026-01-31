EEUU entra en parálisis presupuestaria, que se espera que sea breve

Estados Unidos ingresó la medianoche de este sábado en situación de parálisis presupuestaria, que se espera que esta vez dure poco, hasta una votación prevista el lunes en el Congreso

El nuevo cierre parcial del gobierno se produce tres meses después del "shutdown" más largo de la historia del país, en octubre y noviembre del año pasado

En esta ocasión, el bloqueo se debe a la resistencia de la oposición demócrata en aprobar un presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), tras la muerte a tiros de dos manifestantes durante las operaciones antinmigración del gobierno de Donald Trump en el estado de Minesota