EEUU evita criticar a Israel por la muerte de periodistas en Gaza

Estados Unidos evitó este martes criticar a Israel por la muerte de un grupo de periodistas de la cadena Al Jazeera durante un ataque el domingo en la Franja de Gaza, y remitió las preguntas sobre el tema a su aliado.

El ejército israelí afirma que Anas al Sharif, un rostro prominente de la cadena catarí, lideraba una "célula terrorista" del movimiento islamista Hamás y era "responsable de impulsar ataques con cohetes" contra israelíes.

"Lo que les diré es que los remitimos a Israel para obtener información sobre al-Sharif", dijo a la prensa la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce.

"Ellos son quienes tienen las pruebas", sostuvo.

Aseguró que respeta a los periodistas en zonas de guerra, pero advirtió que los miembros de Hamás se han "integrado en la sociedad, incluso haciéndose pasar por periodistas".

"Es algo terrible para quienes se dedican a buscar información para la gente", añadió Bruce.

Gobiernos europeos y árabes, Naciones Unidas y grupos defensores de la prensa expresaron su indignación por esas muertes.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, pidió a Israel que aporte "pruebas claras" de sus acusaciones "respetando el estado de derecho, con el fin de evitar que los periodistas se conviertan en objetivos".

Al Jazeera informó que su corresponsal Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal también murieron en el ataque que impactó una carpa para periodistas instalada frente a la entrada principal del Hospital Al-Shifa.

En el ataque del domingo murieron además los periodistas independientes Moamen Aliwa Mohammed y Al Khaldiun, según el director del hospital Al Shifa y Al Jazeera.

Sharif trabajó al principio de su carrera en una oficina de comunicación de Hamás, donde difundía eventos organizados por ese grupo que gobierna la Franja de Gaza desde 2006.