EEUU golea 3-0 a Italia en amistoso entre selecciones femeninas absolutas

Con un doblete de la brasileña Catarina Macario, Estados Unidos se impuso 3-0 sobre Italia en el Inter&Co Stadium en Orlando, en el primero de dos enfrentamientos amistosos entre ambas selecciones femeninas durante la última fecha FIFA de 2025.

El cuadro dirigido por la británica Emma Hayes sacó ventaja con un gol de vestuario a dos minutos de iniciado el partido, obra de Olivia Moultrie, mientras que Macario aseguró la victoria con goles a los minutos 64 y 76.

Hayes, de 49 años, ha revolucionado el equipo estadounidense este año, contando con 41 jugadoras y superando la salida de grandes figuras del pasado.

Las tres anotaciones fueron de un estilo similar, con prontas combinaciones dentro del área y certeras definiciones frente a la portera italiana, Laura Giuliani.

Macario, quien milita en el Chelsea inglés y llega a 15 goles en su carrera con Estados Unidos, se mantiene como líder anotadora de las estadounidenses en 2025 con siete anotaciones.

Por otra parte, Rose Lavelle, una de 20 jugadoras que militan en la liga norteamericana (NWSL) dentro de la nómina, completó una asistencia y se convirtió en la jugadora más activa del combinado norteamericano.

El segundo y último enfrentamiento de ambas selecciones en 2025 tendrá lugar el 1 de diciembre en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Florida.

Alineaciones:

Estados Unidos: Claudia Dickey - Emily Fox, Emily Sonnett, Naomi Girma (cap.) (Jamesse Joseph 78’), Lilly Reale (Kate Wiesner 84’), Samantha Coffey, Claire Hutton, Olivia Moultrie (Lily Yohannes 71’), Rose Lavelle (Jaedyn Shaw 71’), Alyssa Thompson, Catarina Macario (Emily Sims 78’).

Italia: Laura Giuliani, Valentina Bergamaschi, Martina Lenzini (Cecilia Salvai 60’), Elena Linari (cap.), Lisa Boattin (Elisabetta Oliveiro 60’), Arianna Caruso (Eva Schatzer 77’), Manuela Giugliano (Giulia Dragoni 77’), Giada Greggi, Sofia Cantore, Chiara Beccari, Michela Cambiaghi (Cristiana Girelli 84’).

str/cl