EEUU ha dado US$21.700 millones en ayuda militar a Israel para la guerra en Gaza, dice informe

WASHINGTON (AP) — Desde que comenzó la guerra en Gaza hace dos años, los gobiernos de los presidentes estadounidenses Joe Biden y Donald Trump han proporcionado al menos US$21.700 millones en asistencia militar al gobierno israelí, según un nuevo estudio publicado el martes, en el segundo aniversario de los ataques de Hamás en Israel que desataron el conflicto.

Otro estudio, también publicado por el proyecto Costs of War en la Escuela Watson de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad Brown, indica que Washington ha gastado aproximadamente US$10.000 millones más en ayuda de seguridad y operaciones en Oriente Medio en general en los últimos dos años.

Aunque los informes se basan en material de fuente abierta para la mayoría de sus hallazgos, ofrecen algunos de los recuentos más completos de la ayuda militar de Estados Unidos a su cercano aliado Israel y los costos estimados de la participación militar directa estadounidense en Oriente Medio.

El Departamento de Estado no hizo comentarios de momento sobre la cantidad de ayuda militar proporcionada a Israel desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques de Hamás. La Casa Blanca remitió las preguntas al Pentágono, que supervisa sólo una parte de la asistencia.

Los informes, que se basan en notificaciones al Congreso disponibles públicamente, fueron dados a conocer en un momento en que Trump presiona para poner fin a la guerra en Gaza. Funcionarios israelíes y de Hamás iniciaron conversaciones indirectas en Egipto esta semana después de que Hamás aceptara algunos elementos del plan de Estados Unidos, que Israel también dijo apoyar.

Los informes, que son fuertemente críticos de Israel, afirman que, sin la asistencia de Washington, el gobierno israelí no habría podido sostener su campaña concertada contra Hamás en Gaza. Señalan que se proyectan decenas de miles de millones de dólares en financiamiento futuro para Israel bajo varios acuerdos bilaterales.

El informe principal dice que Estados Unidos proporcionó US$17.900 millones a Israel en el primer año de la guerra —cuando Biden estaba en la presidencia—, y US$3800 millones en el segundo año. Parte de la asistencia militar ya ha sido entregada, mientras que el resto se suministrará en los próximos años, según el informe.

Ese informe fue producido en conjunto con el Quincy Institute for Responsible Statecraft, un grupo de expertos especializado en política exterior de Estados Unidos, con sede en Washington.

El instituto ha sido acusado por algunos grupos pro-Israel de ser aislacionista y anti-Israel, cargos que la organización niega.

Un segundo informe que analiza el gasto de Washington en actividades más amplias en Oriente Medio, como ataques a los rebeldes hutíes de Yemen y las instalaciones nucleares iraníes, sitúa esos costos entre US$9650 millones y US$12.000 millones desde el 7 de octubre de 2023, incluidos entre US$2000 millones y US$2250 millones para los ataques en Irán y los costos asociados en junio.

