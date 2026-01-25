EEUU impondrá aranceles a Canadá si cierra acuerdo con China, dice jefe del Tesoro

Estados Unidos impondrá aranceles del 100% a las importaciones canadienses si Ottawa culmina un nuevo acuerdo comercial con China, dijo el domingo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, reforzando una amenaza similar del presidente Donald Trump la víspera.

"No podemos permitir que Canadá se convierta en una puerta de entrada por la que los chinos inunden Estados Unidos con sus productos baratos", declaró Bessent en el programa "This Week" de ABC.

Cuando se le pidió que aclarara si Washington cumpliría la amenaza hecha por Trump el sábado de imponer aranceles del 100% a las importaciones canadienses, el jefe del Tesoro respondió: "Existe la posibilidad de aranceles del 100% si cierran un acuerdo de libre comercio".

Durante una visita a Pekín el 16 de enero, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció un deshielo en las relaciones bilaterales con China, al afirmar que ambos países habían alcanzado una "nueva asociación estratégica" y un acuerdo comercial preliminar.

Las relaciones entre Estados Unidos y su vecino del norte han sido turbulentas desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace un año, marcadas por disputas comerciales.

"China está tomando el control total y con éxito del que una vez fue el gran país de Canadá. Es muy triste verlo", escribió Trump el domingo en redes.