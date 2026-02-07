EEUU levanta aranceles del 25% a productos de India

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó el viernes medidas para levantar un arancel adicional del 25% que había impuesto a productos procedentes de India por las compras de ese país de petróleo ruso

Es un paso clave para la implementación de un nuevo acuerdo comercial anunciado esta semana entre los dos países

"India se comprometió a dejar, directa e indirectamente, de importar petróleo de la Federación de Rusia", de acuerdo con la orden ejecutiva que firmó Trump

El arancel adicional del 25% será retirado a partir de las 00H01 (05H01 GMT) del sábado, hora del este

Nueva Delhi también dijo que comprará productos energéticos estadounidenses, "y recientemente se ha comprometido con un marco con Estados Unidos para ampliar la cooperación en defensa durante los próximos 10 años"

India pretende comprar 500.000 millones de dólares en productos energéticos de Estados Unidos, aeronaves y partes, metales preciosos, productos tecnológicos y carbón de coque (o metalúrgico) durante los próximos cinco años

El pacto también contempla que Washington reduzca los llamados aranceles "recíprocos" sobre productos indios al 18%, desde el nivel del 25%

La orden ejecutiva llega días después de que Trump anunciara un acuerdo comercial con India, asegurando que el primer ministro, Narendra Modi, había prometido dejar de comprar petróleo ruso por la guerra en Ucrania

El acuerdo alivia meses de tensiones por la adquisición india de crudo, que, según Washington, financia un conflicto al que la Casa Blanca intenta poner fin

El cambio marca una significativa reducción de los aranceles estadounidenses a productos indios desde una tasa del 50% a finales del año pasado

También restaura los lazos cercanos entre Trump y Modi, a quien el presidente estadounidense ha descrito como "uno de mis grandes amigos"