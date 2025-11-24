EEUU niega que Trump favorezca a Rusia en plan para terminar conflicto con Ucrania
La Casa Blanca rechazó el lunes las críticas, incluidas las provenientes del oficialista Partido Republicano, que señalan que el presidente Donald Trump favorece a Rusia en sus esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania.
"La idea de que Estados Unidos no está interactuando con ambas partes de manera equitativa en esta guerra para ponerle fin es una falacia completa y total", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas.
Leavitt también afirmó que Trump estaba "esperanzado y optimista" de que se pudiera elaborar un plan para terminar el conflicto desencadenado por la invasión de Rusia a Ucrania en 2022.
