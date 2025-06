EE.UU. no debería tener que cumplir requisito de OTAN de gastar 5% de PBI en defensa, dice Trump

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que Estados Unidos no debería estar obligado a cumplir con el requisito de la OTAN de gastar el 5% del PBI del país en defensa, con el argumento de que Washington ya había gastado bastante en el pasado.

"No creo que nosotros debamos, pero creo que ellos sí deberían", dijo sobre los demás miembros de la alianza atlántica. "Hemos estado apoyando a la OTAN durante mucho tiempo, en muchos casos, creo, pagando casi el 100% del costo. Así que no creo que debamos, pero creo que los países de la OTAN sí deberían, absolutamente", declaró Trump a periodistas frente al avión presidencial Air Force One.

