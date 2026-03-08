EEUU no prevé atacar la infraestructura energética de Irán: secretario de Energía

Estados Unidos no planea atacar la infraestructura energética iraní como parte de la ofensiva que lleva a cabo junto a Israel contra la república islámica, declaró este domingo el secretario de Energía, Chris Wright.

En declaraciones a CNN, también afirmó que el conflicto y las consiguientes interrupciones en el flujo de petróleo y gas durarían, "en el peor de los casos, solo unas pocas semanas, no meses".

Cuatro depósitos de petróleo y una planta logística fueron atacados por Israel el sábado en Teherán y sus alrededores, provocando importantes incendios.

Este fue el primer ataque reportado contra infraestructura iraní desde el inicio de la guerra.

"Fueron ataques israelíes dirigidos contra depósitos de combustible", explicó Wright en CNN, afirmando que "Estados Unidos no está atacando ninguna infraestructura energética" en Irán.

"No hay planes de atacar la industria petrolera iraní, su industria del gas natural ni ningún elemento de su industria energética", dijo el funcionario.

El conflicto en Oriente Medio ha paralizado prácticamente el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, la puerta de entrada habitual del 20% de la producción mundial de petróleo.

Los mercados energéticos reaccionaron con fuerza a estos acontecimientos y los precios del petróleo se dispararon.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), el petróleo de referencia en Estados Unidos, subió un 12% solo el viernes y un 36% durante la semana.

Irán representa aproximadamente el 4% de la producción mundial de crudo, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Este petróleo está sujeto a sanciones internacionales, pero parte del mismo se sigue exportando, principalmente a China, según datos del mercado.