EEUU ofrece garantías de seguridad a Qatar después del ataque de Israel

Estados Unidos considerará "cualquier ataque armado" contra el territorio de Catar como una amenaza para Washington y proporcionará al estado árabe del Golfo garantías de seguridad, dijo la Casa Blanca el miércoles, después de un ataque israelí en el país el mes pasado.

"A la luz de las continuas amenazas al Estado de Catar provocadas por la agresión extranjera, la política de Estados Unidos es garantizar la seguridad y la integridad territorial del Estado de Catar contra ataques externos", dijo una orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el lunes y publicada el miércoles.

En caso de un ataque a Catar, Estados Unidos "tomará todas las medidas legales y apropiadas, incluidas las diplomáticas, económicas y, si fuera necesario, militares, para defender los intereses de Estados Unidos y del Estado de Catar y restaurar la paz y la estabilidad", agrega la orden.

El acuerdo llega después de un ataque israelí contra el principal aliado regional de Estados Unidos, el 9 de septiembre, que tenía como objetivo dirigentes del movimiento islamista Hamás que estaban discutiendo una propuesta de paz de Estados Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó al primer ministro de Catar desde la Casa Blanca el lunes para disculparse por los ataques y prometer que no volvería a hacerlo.

Netanyahu estaba en Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos anunciaron su compromiso con una iniciativa de paz para Gaza impulsada por el mandatario estadounidense, y que ahora debe ser aceptar por Hamás.

Estados Unidos tiene en Catar su base militar más grande en el Golfo, en la región de Al Udeid, que también alberga una sede regional del Comando Central de Estados Unidos.

aha/jz/mar