EEUU permite a Nvidia vender semiconductores de IA a China pero con restricciones

El Departamento de Comercio de Estados Unidos abrió la puerta el martes para que el gigante tecnológico Nvidia venda semiconductores de inteligencia artificial (IA) avanzada a China aunque con restricciones, como parte del cambio de política de exportaciones anunciada el mes pasado por el presidente Donald Trump.

El gobierno de Joe Biden había restringido considerablemente la venta de semiconductores de IA avanzada por motivos de seguridad nacional relacionados con las aplicaciones militares chinas.

El cambio permitirá a Nvidia vender sus poderosos semiconductores H200 a compradores chinos si se cumplen ciertas condiciones, entre ellas la prueba de un suministro "suficiente" en Estados Unidos, mientras que las ventas de sus procesadores más avanzados seguirían bloqueadas.

Sin embargo, hay incertidumbre sobre cuánta demanda habrá por parte de las empresas chinas, ya que Pekín ha estado alentando, según informes, a las compañías tecnológicas a utilizar chips de fabricación nacional.

Funcionarios chinos les han informado a algunas empresas tecnológicas que solo aprobarían la compra de chips H200 en circunstancias especiales, como laboratorios de desarrollo o investigación universitaria, informó el martes el sitio web de noticias The Information, citando a personas con conocimiento del asunto.

The Information informó anteriormente que funcionarios chinos estaban instando a las empresas locales a pausar las compras de H200 mientras deliberaban si le exigían adquirir una cierta proporción de chips de IA fabricados por rivales de Nvidia en China.

En su actualización oficial del martes, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio informó que había cambiado la política de revisión de licencias para los chips H200 y otros similares, pasando de una presunción de denegación a tratar las solicitudes caso por caso.

Las unidades de procesamiento gráfico o GPU se utilizan para entrenar los modelos de IA que constituyen la base de la revolución de la IA generativa iniciada con el lanzamiento de ChatGPT en 2022.