EEUU pone fin al estatus de protección temporal para migrantes de Yemen

El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que pondrá fin al estatus de protección otorgado a migrantes de Yemen, vigente desde hace 10 años.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el estatus de protección temporal (TPS) inicialmente concedido a los nacionales debido al conflicto armado que se libra en Yemen concluirá en 60 días.

"Tras revisar las condiciones en el país y consultar con las agencias gubernamentales estadounidenses pertinentes, determiné que Yemen ya no cumple los requisitos de la ley para ser designado para el estatus de protección temporal", dijo Noem en un comunicado.

El TPS permite que un grupo limitado de personas viva y trabaje en Estados Unidos si se considera que corren peligro en caso de regresar a su país de origen, debido a una guerra, una catástrofe natural u otras circunstancias excepcionales.

Unos 1400 yemeníes se benefician de esa protección en Estados Unidos.

"Permitir que los beneficiarios de TPS de Yemen permanezcan temporalmente en Estados Unidos es contrario a nuestro interés nacional", agregó la secretaria.

La administración Trump ya ha eliminado las protecciones del TPS para ciudadanos de Venezuela, Haití o Nepal, en el marco de su política drástica destinada a reducir la migración.

Yemen es uno de los países más pobres del mundo y enfrenta una guerra civil desde 2014.