EEUU presenta cargos contra 26 responsables del cártel de Sinaloa

Estados Unidos presentó este miércoles cargos contra 26 altos responsables del cártel de Sinaloa, uno de los grupos de crimen organizado más poderosos de México, por sus operaciones de narcotráfico en los últimos cinco años.

"Esta nueva acusación suplementaria apunta a algunos de los niveles más altos del liderazgo del cártel de Sinaloa", explicó el comunicado del Departamento de Justicia.

Todos los encausados supuestamente han traficado grandes cantidades de droga, como fentanilo, metanfetaminas o cocaína entre México y Estados Unidos, entre enero de 2020 y julio de 2025.

El Departamento de Justicia destacó que el trabajo realizado sobre el terreno durante años permitió la intercepción de casi 400 kg de fentanilo, así como grandes cantidades de metanfetaminas y cocaína.

Quince de los encausados están detenidos, a la espera de juicio.

Entre los nombres que menciona el texto está Próspero Coronel-Sánchez, alias "Pro", José Luis Ángulo-Soto, también conocido como "El Mi Niño", o Germán Angel Alatorre-Monge.

En marzo de 2023 el Departamento de Justicia ya presentó cargos contra una decena de integrantes del cártel.

