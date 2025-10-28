EE.UU. realiza 3 ataques contra presuntas embarcaciones del narco en el Pacífico; hay 14 muertos
WASHINGTON (AP) — El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo tres ataques el lunes en aguas del Pacífico oriental contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, resultando en 14 muertos y un sobreviviente.
El anuncio en redes sociales el martes marca una escalada en el ritmo de los ataques, que comenzaron a principios de septiembre y ocurrían con semanas de diferencia. Esta fue la primera vez que se anunciaron múltiples ataques en un solo día.
Hegseth afirmó que las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate "asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate" del único sobreviviente, pero no especificó si esa persona permanecería bajo su custodia o sería entregada a Estados Unidos.
En un ataque a principios de octubre que dejó dos sobrevivientes, el Ejército estadounidense los rescató y posteriormente los repatrió a Colombia y Ecuador.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
