EEUU recibió "más de 80 millones de barriles" de crudo venezolano, dice Trump en discurso a la nación

Estados Unidos recibió "más de 80 millones de barriles" de crudo "de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela", anunció este martes el presidente Donald Trump en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Congreso.

"La producción de petróleo estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios", añadió el republicano, como muestra de lo que considera su éxito económico.

El ejército estadounidense derrocó y sacó de Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ahora está detenido en una cárcel de Nueva York. Después de ese operativo, Trump anunció que Venezuela vendería entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a su país.